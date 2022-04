Nederlagen voor TOP Oss en NAC Breda, Jong PSV houdt FC Volendam op 2-2

In de Keuken Kampioen Divisie liepen TOP Oss en NAC Breda tegen een nederlaag aan. TOP Oss verloor ruim van Jong Ajax, 4-1. NAC Breda ging ten onder tegen Jong FC Utrecht, 1-0. De treffer viel in de laatste minuut van de wedstrijd. Jong PSV hield promotiekandidaat FC Volendam op 2-2.

Jong PSV - FC Volendam 2-2 Jong PSV is erin geslaagd om FC Volendam, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, op een gelijkspel te houden. De ploeg van trainer Wim Jonk kwam via een doelpunt van Bilal Ould-Chikh op 0-1. Uit een strafschop maakte Maximiliano Romero gelijk. Robert Mühren zette de bezoekers op een 1-2 voorsprong, maar veel plezier had FC Volendam niet van de voorsprong. Enkele minuten later maakte Romero op fraaie wijze de gelijkmaker, 2-2.

Jong Ajax - TOP Oss 4-1

De wedstrijd tussen Jong Ajax en TOP Oss was voor rust al beslist in het voordeel van de Amsterdammers. Na een kwartier mocht Brian Brobbey een penalty nemen nadat Mohamed Daramy was gevloerd in het strafschopgebied, 1-0. Kenneth Taylor maakte binnen tien minuten twee doelpunten, 3-0. Na de rust vergrootte Mohamed Ihattaren de voorsprong naar 4-0. De oud-PSV'er, die vorige week tegen NAC debuteerde voor Jong Ajax, krulde de bal fraai in de verre hoek.

In blessuretijd redde Niels Fleuren de eer voor de Ossenaren, 4-1. Het was pas zijn tweede competitietreffer in zijn loopbaan, zijn eerste doelpunt maakte hij in 2005 (voor VVV Venlo).

Jong FC Utrecht - NAC Breda 1-0

NAC Breda speelde een zeer matige wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Het creëerde nauwelijks kansen tegen de Utrechtse ploeg, die voorlaatste staat in de Keuken Kampioen Divisie. In blessuretijd sleepte de thuisclub alsnog de overwinning binnen. Pontus Almqvist maakte de winnende treffer.