Andries (75) snikt na overname vakantiepark: 'Je bent je stekkie kwijt'

De overname van vakantiepark Het Genieten in Kaatsheuvel is bij vaste gasten afgelopen dagen ingeslagen als een bom. Sommigen staan er al tientallen jaren, maar zij moeten over twee seizoenen hun biezen pakken. De nieuwe eigenaar heeft namelijk andere plannen met de camping.

Carlijn Kösters & Joris van Duin Geschreven door

“Je bent je stekkie kwijt”, vertelt een geëmotioneerde Andrie van Opstal in zijn caravan. Hij snikt. “We hebben de caravan pas nog gerenoveerd. Mijn vrouw en ik dachten hier samen oud te worden. En toen kwamen die brieven… Ik dacht eerst dat het een 1 april grap was.” De 75-jarige Van Opstal doelt op berichten van de oud-eigenaar van het recreatiepark en de nieuwe eigenaar. De oud-eigenaars, de familie Megens, verkopen de camping per direct aan het bedrijf Marvilla-Parks. Dat heeft vooral in Frankrijk meerdere grote parken. Die firma gooit het roer op het vakantiepark helemaal om. Er komen allerlei nieuwe huisjes en een nieuw waterpark, valt te lezen in een brief aan de gasten. So far so good, zou je zeggen. Ware het niet dat Marvilla-Parks heeft besloten dat voor alle jaargasten nog voor twee seizoenen plaats is. Daarna moeten ze weg zijn.

"Ik ben de hele dag aan het huilen."

Die beslissing hakt er flink in bij de gasten. “Het is echt een fantastisch plekje. We staan hier nu vijf jaar en hebben het geweldig naar onze zin. De omgeving is prachtig, je kunt hier lekker fietsen”, zegt Van Opstal. Ook vaste campinggast Madeleine uit Den Haag is compleet van slag. Ze komt er bijna elk weekend. “De kinderen zijn hier grootgebracht en nu komen ook de kleinkinderen over de vloer. Onze caravan staat op het mooiste plekje: aan de bosrand waar we hertjes en eekhoorns zien”, vertelt de Haagse. “We hebben hier veel geld in gestoken. Dit voelt als het allerergste wat ons kan overkomen. Ik ben de hele dag aan het huilen.” Madeleine voelt zich door het besluit overvallen en in de steek gelaten door de oud-eigenaars. Marian Megens, die het park 24 jaar met haar man runde, kan zich dat best voorstellen.

"Ik ben bang dat we geen poot hebben om op te staan.”