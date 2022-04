Dj Tiësto en Annika verwachten hun tweede kindje

Goed nieuws uit huize Verwest in Breda. Dj Tiësto en zijn vrouw Annika verwachten een tweede kindje. De populaire dj, die in het echt Tijs Verwest heet, maakte het goede nieuws op Instagram bekend.

Tiësto (53) en zijn 28 jaar jongere vrouw Annika hebben al een dochtertje: Viola Margreet. Dj Tiësto en Annika verwachten nu hun tweede kindje, wanneer de baby ter wereld komt, is niet bekend.

Tiësto en Annika ontmoetten elkaar in 2015 in New York. In 2019 is het stel getrouwd. Een jaar later werd hun dochtertje Viola Margreet geboren. Op de Instagrampost is te zien dat het stel erg gelukkig is met de nieuwe zwangerschap.