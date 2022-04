Nederland is Europees kampioen zitten en dat is een probleem, legt Erik uit

Nederland is Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo'n groot deel van de bevolking meer dan 8,5 uur per dag: liefst 32 procent. Door veel en te lang zitten neemt de kans op ziektes toe en ook de kans op vroegtijdig overlijden. Ook hebben 'zitters' een verhoogde kans op klachten aan de armen, nek en schouders. Daarom start deze dinsdag een overheidscampagne.

De 'zit-cijfers' van de Nederlandse bevolking doen de Helmondse neuropsycholoog Erik Matser 'verschrikkelijk pijn'. "Het is ook heel opmerkelijk, want we zijn als mens helemaal niet gemaakt om te zitten", benadrukte hij dinsdagochtend in het radioprogramma 'Wakker' op Omroep Brabant. "We kunnen per dag eigenlijk maar ongeveer vier uur kwalitatief goed denken. Mensen zijn gemaakt om te bewegen in combinatie met denken. We kunnen verder lopen dan een paard. Zo zijn we gemaakt. Alleen maar zitten is heel erg slecht voor het functioneren van je hersenen."

'Je wordt creatiever wanneer je wandelt'

Een van de redenen dat we veel zitten, is dat veel werkplekken hierop zijn ingericht. Erik hamert daarom op het aankopen van zogenoemde zitstaantafels. "Zodat mensen zitten en staan kunnen afwisselen."

Een positieve ontwikkeling vindt hij dat sommige bedrijven vergaderingen inplannen waarbij de deelnemers wandelen. "Door vergaderen en wandelen te combineren ben je veel fitter om te kunnen nadenken. Je zal merken dat je creatiever wordt wanneer je wandelt en contact hebt met de natuur. Je bent dan helderder in je hoofd dan wanneer je onderuitgezakt aan een tafel zit en half in slaap valt."

Verplicht bewegen binnen werktijd

Een andere tip is om op je werk eens koffie te halen op een andere etage. "Gewoon kleine bewegingen maken, kijken of je ook tussen je werkzaamheden even kunt bewegen."

Erik wijst op de situatie in Zweden. "Daar werken sommige mensen nog maar zes uur. Je hebt daar bedrijven die mensen eigenlijk verplichten tot een uurtje bewegen binnen de werktijd. Dat wordt de nieuwe wereld. Dit is hoe we in een digitale wereld moeten omgaan met onze hersencapaciteit."

'Deze investering betaalt zichzelf uit'

Het is volgens hem echt de moeite voor werkgevers om bewegen toe te passen op het werk. "Je ziet dat het ziekteverzuim dan enorm daalt, wat zichzelf weer uitbetaalt. Mensen worden fitter, helderder, creatiever en minder ziek. Dat is het voordeel wat je hebt met beweging."