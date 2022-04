Eindhoven en slimme uitvindingen, het blijft een prima combinatie

Na twee slechtere jaren, is het aantal octrooiaanvragen in Nederland in 2021 weer flink gestegen. En dat herstel is voor een groot deel te danken aan innovatieve bedrijven in Brabant. De meeste nieuwe uitvindingen werden gedaan in Eindhoven, dat zelfs derde staat op de ranglijst van alle Europese steden.

Met een octrooi, ook wel patent genoemd, claim je als bedrijf een bepaalde uitvinding. Je verbiedt daarmee een andere partij om dat product op exact dezelfde wijze na te maken.

De afgelopen jaren daalde het aantal aanvragen in Nederland, mede door de coronacrisis fors (bijna 3 procent in 2019, zelfs 8 procent in 2020). Maar het afgelopen jaar lijkt de innovatieve sector weer langzaam op stoom te komen, met een groei van ruim drie procent. Dat blijkt uit een rapport van het Europees Octrooibureau (EOB).

Brabant aan kop

Van al die Nederlandse aanvragen, kwam ruim de helft uit Brabant. Dat is niet verrassend: onze provincie is al sinds jaar en dag verantwoordelijk voor een groot deel van de octrooien in ons land. Kijken we naar de top vijf van Nederlandse steden met de meeste uitvindingen, dan zien we naast koploper Eindhoven, ook Bergen op Zoom (3) en Veldhoven (4).

Maar ook buiten de landsgrenzen doen we het goed. In een ranglijst van alle steden uit de Europese Unie, vinden we Eindhoven terug op de derde plaats achter München en Parijs. Wereldwijd staat de stad zelfs op de achtste plaats.

Philips stijgt

Dat heeft Eindhoven voor een groot deel te danken aan Philips. Het bedrijf vroeg de meeste octrooien aan van alle Nederlandse bedrijven. Op het gebied van medische technologie, is Philips zelfs de wereldwijde nummer één, voor Medtronic en Johnson & Johnson uit de Verenigde Staten.

Een zo'n nieuw technologisch hoogstandje van Philips, is een soort gamecomputer voor chirurgen. Die wordt met name ingezet bij hartoperaties. Via speciale katheters kan de chirurg hiermee door de bloedvaten van een patiënt zoeven en zo het snijwerk flink verminderen.

Van bijsluiters tot babybandjes

Maar het is natuurlijk niet alleen Philips waar dingen worden uitgevonden. De High Tech Campus zit vol met bedrijven als ASML en NXP, maar ook veel kleinere startups. Zo bedacht Pharmi een digitale apotheker, die mensen moet helpen met vaak onbegrijpelijke bijsluiters.

En bij Bambi Medical ontwikkelden ze de Bambi Belt, die moet voorkomen dat te vroeg geboren baby's volgeplakt worden met pleisters vol sensoren. Een zachte, huidvriendelijke band moet die functies overnemen.