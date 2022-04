Twee rijinstructeurs van de politie betrokken bij motorongeluk A58

Bij een ongeluk op de A58 zijn twee motoragenten betrokken. Het zijn twee docenten van de rijopleiding van de Politieacademie. Er wordt onderzoek gedaan, meldt de politie. Er zijn twee rijstroken dicht.

Een van de agenten heeft een hoofdwond en een gebroken pols.

Dinsdagochtend ontstond een lange file achter een ongeluk. Er staat nog zestien kilometer file, de vertraging is een half uur. Er wordt onderzoek gedaan en daarom zijn er twee rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om elf uur weer vrij is.

In verband met een kijkersfile in de andere rijrichting wordt verkeer richting Eindhoven omgeleid, vanaf knooppunt de Baars via de A65 en de A2.