Moustafa's loodzware missie: vasten en hardlopen tijdens Ramadan

Moustafa Makhlouf uit Den Bosch combineert tijdens Ramadan iedere dag vasten en hardlopen met een zwaar vest. Een loodzware opgave die hij hoopt te volbrengen voor het goede doel. "Dertig dagen lang, minimaal tien kilometer per dag", hijgt Moustafa vanaf de loopband.

Tijdens Ramadan loopt Moustafa elke dag, dertig dagen achter elkaar, maar liefst minimaal tien kilometer per dag op een loopband. Om zijn uitdaging nog zwaarder te maken loopt hij met een gemiddelde snelheid van minimaal tien kilometer per uur en draagt hij een gewichtsvest van vijftien kilo. Zijn doelstelling is om tijdens de vastenmaand een afstand te lopen die gelijk is aan acht tot tien marathons. "Afhankelijk van hoe het gaat en of mijn lichaam het trekt."

Want het is zwaar voor de personal coach "Het is hard werken tijdens het vasten. Je hoopt steeds dat je goed kan herstellen. Het gaat nu nog goed, maar we zijn pas op dag vier. Ik mag er nog 26.” Als Moustafa het moeilijk heeft, denkt hij aan andere mensen die het zwaar hebben. "Daar valt dit hardlopen bij in het niet."

Maandenlang trainde de sportieveling voor deze uitdaging. Meer dan 700 kilometer liep hij al met het gewichtsvest om. "Een goede voorbereiding is heel belangrijk. Daarnaast eet ik tussen het vasten door goed, neem ik een massage en ga ik op tijd naar bed. Maar het is vooral geestelijk."