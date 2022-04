Minder coronapatiënten in het ziekenhuis, iets meer op de Brabantse ic's

Het aantal patiënten dat met het coronavirus in de Brabantse ziekenhuizen wordt opgenomen, is afgelopen week verder gedaald. Het aantal positieve tests nam fors af. Maar op de afdelingen intensive care in onze provincie is juist sprake van een kleine toename. Dat blijkt uit nieuwe weekcijfers van het RIVM en het ROAZ in onze provincie.

Voor de vierde week op rij is het aantal mensen met een positieve testuitslag gedaald. Na de 23.713 coronabesmettingen van vorige week, meldt het RIVM er nu 14.048 in onze provincie. Ook in de rest van Nederland is een daling te zien: daar halveerde het aantal coronagevallen bijna van 222.366 naar 129.188.

Ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de teruglopende aantallen nu ook duidelijk te merken. De afgelopen twee weken daalde de bezetting daar al en die trend zet zich nu voort. Lagen er vorige week nog 289 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen, nu zijn dat er nog maar 264. Op de intensive care is er juist sprake van een lichte stijging. Daar lagen vorige week 11 corona patiënten, nu zijn dat er 17.

In alle Nederlandse ziekenhuizen neemt het aantal coronapatiënten ook snel af. Daar daalde de bezetting naar 1110, ten opzichte van 1626 gevulde bedden vorige week. In tegenstelling tot Brabant, is landelijk gezien ook de bezetting op de ic teruggelopen. Daar lagen een week geleden nog 125 patiënten, nu zijn dat er nog maar 81.

Weekcijfers gaan veranderen

Vanaf volgende week wordt het lastiger om de weekcijfers met elkaar te vergelijken. Dan hoef je na een positieve zelftest namelijk geen testafspraak meer in te plannen bij de GGD. Dat het beeld daardoor vertroebelt, is volgens het kabinet niet erg nu het virus en de druk op de zorg onder controle is.

Ondanks de relatief lage besmettingscijfers en het schrappen van alle maatregelen, blijven alle basisadviezen nog altijd van kracht. Denk aan regelmatig handen wassen, afstand houden waar mogelijk en goed ventileren.