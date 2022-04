Stroomtekort? Helmond heeft de oplossing met aggregaat op mierenzuur

Tijn Swinkels van DENS bij het aggregaat

Net-schaarste is hét nieuwe woord om rekening mee te houden. We verbruiken met zijn allen steeds meer stroom en op steeds meer plekken kan het elektriciteitsnet dat maar moeilijk aan. Het bedrijf DENS in Helmond heeft wellicht een oplossing.

Het bedrijf maakt aggregaten waarbij je op een duurzame manier stroom kan opwekken. Stroom die je vervolgens kan gebruiken op plekken waar geen stroom is. Bijvoorbeeld op bouwlocaties of een festivalterrein. “Je gooit er de vloeistof hydrozine in en er komt stroom uit.” Tijs Swinkels van DENS vertelt vol energie over de bijna toevallige ontdekking van de werking van mierenzuur, hydrozine. Het was bij het uitvoeren van een opdracht op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) dat hij en zijn studiegenoten erachter kwamen dat met die hydrozine heel snel waterstof gemaakt kon worden. Onder de vlag van DENS is de zogenoemde hydrozine (duurzaam geproduceerd mierenzuur) generator verder ontwikkeld, met name voor toepassing in de bouw. Op bouwplaatsen is geen stroom uit de muur beschikbaar en worden nu dieselgeneratoren gebruikt.

"Het aggregaat is 100 procent klimaatneutraal: geen fijnstof, geen stikstof en vooral ook geen lawaai."

Waterstof als duurzame brandstof is niet nieuw. Denk aan auto’s die rijden op waterstof. De opslag en distributie was tot nu toe ingewikkeld. DENS maakt de opslag van waterstof veiliger en efficiënter door het gas voor opslag om te zetten naar mierenzuur. In de generator zelf wordt het vervolgens terug omgezet naar waterstof waarmee direct energie kan worden opgewekt. .

Hydrozine heet ook wel mierenzuur. Dit wordt omgezet in waterstof.

“Het aggregaat is 100 procent klimaatneutraal: geen fijnstof, geen stikstof en vooral ook geen lawaai”, zegt Swinkels. Iets dat bij een dieselaggregaat een heel ander verhaal is. “Er stond er laatst een in Eindhoven voor het gemeentehuis en iedereen loopt daar dan met een grote boog omheen. Het stinkt. Niemand wil met dat vieze ding iets te maken hebben. En dat kan dus anders.” Zo kan het bedrijf een aggregaat leveren aan een appartementencomplex dat van het gas af gaat. “Door het appartementencomplex op deze manier te verduurzamen is een veel zwaardere netaansluiting nodig. Er wordt immers veel meer stroom gevraagd voor dat complex. Die aansluiting laat dan nog een lange tijd op zich wachten. Door daar tijdelijk een van onze aggregaten neer te zetten, kunnen de bewoners wel gewoon terug naar hun huis en is er stroom tot die nieuwe netaansluiting gereed is.”

"Er zijn maar weinig mensen die echt snappen wat wij hier doen."

Emmissieloos stroom kunnen leveren op elke plek die je maar wil, daar is wel een toekomst voor. Zo zullen de eerste aggregaten geleverd worden aan bouwbedrijven en festivals. Maar ook de vraag naar mobiele apparaten voor het opladen van bijvoorbeeld elektrische hijskranen groeit. DENS groeit dan ook al aardig uit zijn jasje.

De aggregaat kan overal worden geplaatst en stroom leveren