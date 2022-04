Lange file op A58 van Eindhoven naar Tilburg na ongeval, weg wel weer vrij

Door een ongeval met een vrachtwagen ter hoogte van Moergestel is op de snelweg A58 van Eindhoven richting Tilburg de rechterrijstrook enige tijd afgesloten geweest. Op het hoogtepunt stond er 11 kilometer file en bedroeg de vertraging ruim een uur. Rond halfzes meldde de ANWB dat de rijbaan weer is vrijgegeven.

Op foto's is te zien dat een vrachtwagen langs de kant van de weg stond met daarachter een bestelbus die op de zijkant was beland. De oorzaak van het ongeval en of er gewonden vielen, is nog niet bekend. Het verkeer werd omgeleid via Den Bosch over de A2, A65 en N65.



Ook richting Eindhoven liep het verkeer vast. Tussen Tilburg-Centrum Oost en Oirschot stond 11 kilometer file. Beide files lopen inmiddels terug in lengte.