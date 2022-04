PSV speelt in Conference League tegen ploeg die het onmogelijke deed

Leicester City werd in 2016 kampioen van de Premier League (Foto: OrangePictures).

Het verhaal van Leicester City leest weg als een sprookje. Van een op meest dramatische wijze mislopen van promotie tot het behalen van het kampioenschap in de Premier League. Donderdagavond staat de ploeg tegenover PSV in de kwartfinale van de Conference League.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Voordat de successen van Leicester begonnen waren er veel magere jaren. Het dieptepunt was de degradatie naar de League One (derde niveau) in 2008. Toch promoveerde Leicester gelijk weer naar het tweede niveau. Maar al snel volgden nieuwe teleurstellingen. De ploeg streed mee om promotie maar keer op keer ging het op dramatische wijze fout, met als dieptepunt de halve finale van de play-offs in 2013. In die halve finale stond het tegenover Watford in de strijd om een plek in de Premier League. Toen Leicester een penalty miste aan het einde van de wedstrijd, scoorde Watford meteen in de rebound. Op Youtube zijn de beelden miljoenen keren bekeken.

Wachten op privacy instellingen...

Onverwachte titel

In 2014 was er eindelijk succes in Leicester. De club werd kampioen en keerde na tien seizoenen terug op het hoogste niveau. In 2016, in het tweede seizoen op het hoogste niveau, gebeurde er iets wat niemand voor mogelijk hield: Leicester werd kampioen van de Premier League, met een selectie waarvan veel spelers een paar jaar eerder nog op een heel laag niveau voetbalden. Wie voor het seizoen voorspeld had dat de club kampioen zou worden had vijfduizend keer zijn inzet hebben terugverdiend.

Studente Karishma Kapoor (20) won tien duizend pond door in te zetten op het kampioenschap van Leicester (Foto: ANP)

Overleden eigenaar

In de jaren na het kampioenschap was Leicester een stabiele ploeg op het hoogste niveau en maakt het de traditionele topploegen vaak lastig. Ondanks de goede prestaties volgde er nog één nieuw dieptepunt: eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha overleed bij een helicopterongeluk. De Thaise miljardair stond aan de basis van het succes en was sinds 2010 de baas bij Leicester. Onder leiding van de zoon van de Thai haalde Leicester City met regelmaat Europees voetbal waaronder ook vorig seizoen toen de FA Cup gewonnen werd.

Wachten op privacy instellingen...

Huidige selectie en prestaties

Op dit moment staat Leicester City op een tiende plek in de Premier League. Van het kampioenselftal uit 2016 zijn nog twee echte sterkhouders overgebleven. Doelman Kasper Schmeichel en aanvaller Jamie Vardy. Laatstgenoemde is dit seizoen langdurig geblesseerd en wordt gemist in het elftal van coach Brendan Rodgers. Vardy was in het kampioensjaar de topscorer en verbrak allerlei records in de Premier League. Ondanks veel interessse van grotere clubs bleef hij de club trouw. De spits speelt al sinds 2012 voor de club. Leicester begon het seizoen net als PSV in de Europa League maar werd derde in de poulefase achter Napoli en Spartak Moskou. In de Conference League versloeg het tot nu toe Randers FC en Stade Rennes.