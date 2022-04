Familie Frans Bauer krijgt het voor de kiezen: broer Dorus is erg ziek

Frans Bauer en zijn familie krijgen het de laatste tijd flink voor de kiezen. Terwijl Mariska nog bezig is met revalideren na een herseninfarct, laat Frans nu weten dat zijn broer Dorus aan kanker lijdt en wacht op een operatie. De zanger zei al dat de ziekte van zijn broer hem grote zorgen baart.

Frans bracht het slechte nieuws naar buiten aan het eind van een reis met honderdvijftig muziekvrienden naar Saint-Tropez. De zanger kreeg veel vragen waarom zijn broer Dorus niet bij de reis was. De Telegraaf schrijft daar woensdag over. In een artikel in weekblad Privé doet Frans zijn verhaal.

Hij zegt onder meer dat zijn familie 'opnieuw een flinke bak ellende over zich heen krijgt'. Frans heeft een innige band met zijn broer Dorus. "Het zijn emotionele gesprekken die ik met hem voer. Je verwacht het ook niet, het komt ineens op je pad."

Goede vooruitzichten

Voor Frans is het belangrijkste dat zijn broer er bovenop komt. "Op zich zijn de kansen van Dorus goed. Maar ik ben toch blij als de operatie achter de rug is en hij op een dag te horen zal krijgen dat hij helemaal genezen is!"

Dorus zal voorlopig dus niet te zien zijn in de fankraam, zijn vaste stek bij optredens van Frans.

Herseninfarct

Begin januari werd het gezin van Frans al opgeschrikt door een herseninfarct van Mariska. De echtgenote van Frans is inmiddels volop aan het revalideren. Het is afwachten hoe het leven na het infarct eruit gaat zien.