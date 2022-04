Haal de zonnebrand maar tevoorschijn, je gaat hem nodig hebben

Foto: Ab Donker.

Het is bijna niet voor te stellen in dit herfstachtige weer, maar de lente is nu echt in zicht. Vanaf volgende week gaat de temperatuur omhoog en laat de zon zich veel vaker zien. “We gaan begin volgende week richting de 20 graden", vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza. Maar voor het zover is, moeten we nog even doorbijten.

We zullen de komende dagen het nog even moeten doen met de huidige weersomstandigheden, zegt Willemsen. “Morgen valt er 's ochtends heel veel regen. Dat wisselvallige weer houdt de komende dagen ook nog aan", zegt de weerman.

Vanaf zondag zet dan langzaam de verbetering in, maar maandag begint de temperatuur pas echt te stijgen. “We gaan begin volgende week richting de 20 graden.” De zonnebrand mag je maandag uit de kast gaan halen. “Maandag krijgen we zonkracht vier. Dat betekent dat als je echt in de zon gaat zitten je met een uur wel kunt verbranden. Vooral mensen met een lichte huid moeten daarvoor oppassen.”

