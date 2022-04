Vanaf vandaag zeker: Haps heeft oudste graf van Nederland

Na een onderzoek van ruim drie jaar is het vandaag zeker: Haps heeft het oudste graf van Nederland. Het gaat hier over een graf van iemand die ouder is dan negen jaar. Het graf is ongeveer 9000 jaar oud. “Het onderzoek was echt mysterieus”, zegt onderzoeker Tom Hos.

Het graf werd in 2017 gevonden in Haps. Al sinds de vondst zijn de archeologen bezig met het onderzoek naar hoe oud het graf is. Vandaag kan het dan officieel gezegd worden: dit graf is het oudste graf van Nederland.

Tom Hos is een van de archeologen. Hij is betrokken bij het onderzoeken van dit oude graf. De archeoloog is dan ook heel blij dat dit uit het onderzoek is gekomen. “Ik belde meteen degene die het graf had opgegraven”, vertelt hij trots. “We wisten wel dat het bijzonder was, maar dit hadden we niet verwacht.”

De onderzoekers besloten het graf na hun onderzoek over te dragen aan Museum Ceuclum in Cuijk. "Dit museum ligt het dichtst bij Haps in de buurt, we hebben hiervoor gekozen ter ere van de regio waar we het hebben gevonden."