86-jarige fietser overleden na aanrijding in Etten-Leur

Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

Een verkeersongeval in Etten-Leur heeft dinsdag een dodelijk slachtoffer geëist. Het slachtoffer, een 86-jarige man uit Etten-Leur, raakte zwaargewond nadat hij was aangereden door een 31-jarige automobilist uit Rijsbergen. De man bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Klappenberg met de Rijsbergseweg toen de 86-jarige fietser de straat over wilde steken. De 31-jarige bestuurder kwam met de schrik vrij. De verkeerspolitie onderzoekt de toedracht van het noodlottige ongeluk.