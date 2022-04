Buurt wil geen Urban Factory in de wijk: ‘Niemand zit erop te wachten'

Rick Hof op de plek waar de Urban Factory moet komen (foto: privé).

Bewoners van Tilburg-Noord zijn niet te spreken over de komst van het nieuwe ‘Urban Factory’, dat in de zomer van 2023 in de wijk neerstrijkt. Naar aanleiding van een informatiebijeenkomst hebben bewoners een actiegroep opgericht: Tilburg Noord Samen. Ze eisen inspraak op de plannen.

De Urban Factory moet tegenover het Ypelaerpark in Tilburg-Noord komen. Het wordt een plek waar de wijk en voornamelijk jongeren zich kunnen ontwikkelingen in zang, dans en toneel. Er komt een dansruimte van 280 vierkante meter, een oefenzaal, vergaderruimtes en kleedkamers. De plannen liggen al even klaar, maar de bewoners wisten tot vorige week van niets.

“De gemeente heeft ons niet bij dit plan betrokken. Afgelopen week zijn we pas uitgenodigd voor een informatieavond. De plannen kwamen toen voor veel van ons als verrassing”, zegt Rick Hof, een van de initiatiefnemers van de actiegroep Tilburg Noord Samen. Er ligt een WOB-verzoek klaar. De groep wil meer informatie over de plannen en gaat handtekeningen verzamelen om meer inspraak te krijgen. De teller staat nu op 150 handtekeningen. Rick: “Een centrum waar jongeren zich creatief kunnen uiten, klinkt natuurlijk best positief. Maar tijdens de informatieavond bleek dat bijna niemand uit de buurt erop zit te wachten.” En dat heeft een paar redenen. De initiatiefnemers vinden dat de Urban Factory niet middenin een woonwijk moet komen. Bewoners zijn bang dat het hangjongeren vanuit de hele stad kan aantrekken.

Gemeente Tilburg geeft toe dat de bewoners onvoldoende zijn betrokken bij de plannen, maar deelt de angst voor hangjongeren niet. Wijkwethouder van Tilburg-Noord, Rik Grashoff: “We gaan ons huiswerk nog eens doen en meer met direct omwonenden praten. Maar dit initiatief is juist bedacht om te zorgen dat jongeren meer te doen hebben. Dit is niet de enige manier, maar het kan helpen om de overlast terug te dringen.” Of de gemeente openstaat voor een andere locatie, kan Grashoff niet zeggen. Wel wordt er kritisch gekeken naar deze en andere locaties binnen Tilburg-Noord. “Het is logisch dat als je een goede voorziening wil voor jongeren, dat je die niet buiten een woonwijk gaat plaatsen”, legt Grashoff uit. Zoals het er nu voor staat, komt het gebouw tussen de Bellinistraat, Dirigentenlaan en de Monteverdistraat te liggen.

De actiegroep benadrukt ook dat er in 2018 plannen waren voor het bouwen van middensegment woningen in dezelfde omgeving. De groep is bang dat die plannen van tafel zijn geveegd en plaats maken voor de Urban Factory. Maar volgens de wethouder hoeven bewoners zich daar geen zorgen over te maken: “Deze locatie is, naast de komst van de Urban Factory, ook bedoeld voor woningbouw. We gaan goed kijken naar welk voor soort woningen er behoefte is.” Hoe dan ook deelt de actiegroep donderdag de eerste handtekeningen uit aan de gemeente. Rick: “Geef ons inspraak en laat ons meedenken. De manier waarop de gemeente nu handelt, roept in de hele buurt weerstand op.”