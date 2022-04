Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Graaf Floris de V keert na ruim zeven eeuwen terug in zijn Geertruidenberg

Floris de V, Graaf van Holland en Zeeland, keert na eeuwen van afwezigheid terug in de stad waar hij tijdens Pasen 1279 een groot riddertoernooi organiseerde. "In volledige ridderuitrusting komt hij in het najaar te staan in ons museum De Roos", vertelt Ron Haveman, die een authentieke replica heeft gemaakt van Floris de V. Haveman heeft zelf een verzameling die niet onder doet voor een echt museum: "In mijn collectie van middeleeuwse harnassen en wapens is hij het onbetwiste topstuk."

Rob Bartol Geschreven door

Middeleeuwse harnassen, zeker honderd oude zwaarden, evenveel historische helmen, kanonskogels en miniatuurkanonnen. Ron Haveman heeft van zijn woning een levend museum gemaakt. "Mijn hobby en specialiteit is het verzamelen van middeleeuwse wapens en harnassen", vertelt hij. "Als kind was ik al in de ban van ridders en kastelen. Een hobby die op latere leeftijd een beetje uit de hand is gelopen. In mijn huis tref je geen bloemetjes aan of familiefoto's, maar wel alles over de middeleeuwen en natuurlijk Graaf Floris de V."

"Hij is hier op 15 jarige leeftijd in 1269 getrouwd met Beatrijs."

Onderdeel van zijn unieke verzameling zijn zes harnassen die Haveman in zijn woonkamer heeft staan. Harnassen van alle tijden. "Het varieert van de 13e tot en met de 17e eeuw, het zijn replica' s die zijn nagemaakt. Het harnas van Floris de V, is volledig authentiek en de kleding ook", vertelt de gepassioneerde verzamelaar en voorzitter van het plaatselijke museum De Roos. "Floris de V heeft een bijzondere band met Geertruidenberg. Hij is hier op 15-jarige leeftijd in 1269 getrouwd met Beatrijs, heeft in 1275 de vrijheden van de stad nog eens bevestigd en natuurlijk was hij de organisator van het grote riddertoernooi in 1279. Vandaar die replica, die als eerbetoon in het najaar in ons museum komt te staan."

"Op dit tuniek zie je het wapen van Holland uit de vroege middeleeuwen."

Havenman vertelt dat hij al veertig jaar aan het verzamelen is, zijn collectie die overal in huis staat wordt ook nog een gecomplementeerd door boeken heel veel boeken. "Ik ben opgehouden om ze te tellen", vertelt hij. De boeken hebben overigens zo'n beetje allemaal hetzelfde thema: wapens en het gebruik daarvan in de middeleeuwen. In die middeleeuwen, rond 1420, werd ook het kasteel van Geertruidenberg beschoten. "Dat gebeurde onder meer met een eenvoudig kanon dat serpetijn heet. Een replica heb ik ook in mijn verzameling, een bijzonder stuk omdat het feitelijk het eerste snelvuur-kanon was." Haveman legt vervolgens nog de laatste hand aan de kleding van Floris de V. "Op dit tuniek zie je het wapen van Holland uit de vroege middeleeuwen, de kleuren zijn een rode leeuw op een gele achtergrond. Later dit jaar is Floris de V in vol ornaat te zien in museum De Roos."