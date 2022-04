Roger Schmidt wil nog niet zeggen wie keept tegen Leicester City

Roger Schmidt (Foto: ANP)

Het begint een aardige soap te worden, de positie onder de lat bij PSV. Keeper Joël Drommel maakte afgelopen weekend wederom twee fouten. Hij sprak na de wedstrijd met Roger Schmidt, die op zijn beurt op de persconferentie voor de Europese wedstrijd tegen Leicester City niet wilde zeggen wie ging keepen.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

“We gaan zien wie er donderdag onder de lat staat”, was Schmidt heel geheimzinnig toen hem tijdens het persgesprek gevraagd werd naar de plek onder de lat. “Er wordt altijd een groot onderwerp gemaakt van het wisselen van een doelman. Maar het is in mijn ogen niet anders dan wanneer je een speler wisselt. Het is onderdeel van voetbal” Wel sprak de Duitse oefenmeester met de PSV-goalie. “Joël is heel erg teleurgesteld. Het was zaterdag voor hem een grote wedstrijd tegen zijn oude club FC Twente. Op dat soort momenten wil hij top spelen maar dat gebeurde niet. Hij zal mentaal sterk moeten zijn, dat hoort ook bij het keepersvak.”

"Individueel is Leicester City beter."

Uit de woorden van Schmidt in Leicester kon je haast opmaken dat Drommel morgen voor de tweede keer dit seizoen gepasseerd gaat worden. Maar als het over de doelmannen ging zei de trainer dat hij nooit de basisopstelling bekendmaakte. Maar wanneer Cody Gakpo ter sprake komt zei de Duitser dat hij waarschijnlijk ging beginnen. Over Leicester City sprak de trainer vol lof. “Individueel is Leicester City beter. Wij zullen het beste team moeten zijn, willen we hier een goed resultaat halen.” Wat is dan een goed resultaat volgens de hoofdcoach? “We willen altijd winnen, maar of dat mogelijk is, is afwachten. Wij gaan gewoon spelen en dan zien we welk resultaat dat oplevert.”

"Nu wij in de kwartfinale staan begint het toch wel erg leuk te worden."