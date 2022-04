Het is weer net zo druk op de Brabantse snelwegen als voor corona

Archieffoto: Karin Kamp

Het was de drukste ochtendspits van het jaar donderdagochtend. Ruim een derde van al die files stond ook nog eens binnen de Brabantse provinciegrenzen. Het lijkt weer ouderwets druk op de snelwegen, alsof er nooit een lockdown, thuiswerkadvies of coronacrisis is geweest. Volgens de ANWB is het hier zelfs alweer drukker op de weg dan vóór corona.

Julia Kanters Geschreven door

Dat het ouderwets druk is, ziet Arnoud Broekhuis ook. Hij is manager van het ANWB verkeersinformatie. Hij vertelt dat Brabant nu alweer boven het fileniveau zit vergeleken met de maand april van 2019, vóór de coronacrisis. De ANWB meet die drukte op de wegen niet alleen aan het aantal kilometers dat elke ochtend aan file staat opgesteld, maar aan de hand van de zogenaamde filezwaarte. Die filezwaarte is de afstand van de file maal de tijd dat je erin staat, zo legt Broekhuis uit. "Zo krijgen we het beste beeld van hoe druk het nu écht is op de snelwegen."

"Hou maar rekening met elke ochtend files."