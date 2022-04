Nooit meer inchecken in de bus dankzij app: 'Handig, maar behoud controle'

Zo ziet de app Mobyyou eruit tijdens het reizen.

Reizigers van twee buslijnen in Eindhoven kunnen zonder in en uit te checken de bus instappen. Een nieuwe app maakt het mogelijk om een ov-chipkaart op je telefoon te installeren die automatisch in- en uitcheckt als je de bus binnenkomt en weer verlaat. Professors Wijnand IJsselsteijn en Lambèr Royakkers van de TU Eindhoven zien de gemakken van de nieuwe app, maar waarschuwen ook voor de gevaren. "Makers moeten open zijn over de privacy."

De proef met de digitale chipkaart wordt de komende tijd gedraaid op de Hermes buslijnen 407 (richting Eindhoven Centraal) en 408 (richting de High Tech Campus). Voor vergeetachtige reizigers lijkt het een droom om op de vroege morgen of late middag de bus in te stappen zonder iets te doen.

Toch roept de app ook de vraag op of je zomaar ingecheckt wordt bij een van de bussen als je op het perron staat te wachten voor een andere lijnbus. Volgens de ontwikkelaar Mobyyou is dit niet het geval door twee verschillende soorten verbindingen. "De app herkent een bus als je op het perron staat, maar je wordt pas daadwerkelijk ingecheckt als je een bepaalde afstand meeverplaatst met de bus", legt Jeroen Pietryga van Mobyyou uit. Professor op het gebied van technologie en menselijk gedrag Wijnand IJsselsteijn ziet de voordelen van de app, maar snapt deze praktische vraag. "Gps is vrij nauwkeurig op meters dus ik verwacht dat het bedrijf daar iets voor bedenkt", zegt Ijsselsteijn.

"Het risico dat wel meespeelt bij gps is privacy. Je wilt natuurlijk niet dat andere partijen toegang krijgen tot de locaties van reizigers rondom het station. Als dat gebeurt, kunnen bedrijven dit inzetten voor commercieële zaken. De makers van de app moeten dus open zijn over de privacy." Dat is een van de redenen waarom professor in techniek en ethiek Lambèr Royakkers twijfelt of reizigers de app willen gebruiken. Eerdere pogingen om een app te maken zijn volgens hem al gedaan, maar door te weinig animo weer gestaakt. "Er moet een meerwaarde zijn om de app te gebruiken. Zo moet je bijvoorbeeld je saldo of eerdere reizen in de app kunnen zien. Ook kan privacy mensen weerhouden om de app te installeren. Zelf heb ik een anonieme chipkaart dus ik kan reizen zonder gegevens te delen", vertelt Royakkers. Ontwikkelaar Mobyyou geeft zelf aan dat deze gegevens goed beveiligd zijn. "Om de paar minuten wordt de app opnieuw versleuteld waardoor hackers minder lang de kans zouden hebben om iemands telefoon binnen te dringen, als dat al zou lukken."

Daarnaast vindt IJsselsteijn het belangrijk dat de traditionele manieren in het openbaar vervoer blijven. "We moeten de menselijke controle behouden. Sommige mensen hebben geen geld voor een telefoon of hebben weinig of geen verstand van alle technologische ontwikkelingen. Om niemand uit te sluiten moet de ov-chipkaart en het pinnen in de bus daarom nooit verdwijnen, denk ik." De traditionele manieren zijn volgens de TU-professor ook belangrijk als er storingen zijn. "Dit weekend zagen we nog dat het goed fout kan gaan in de digitale systemen van het openbaar vervoer. Om te voorkomen dat heel Nederland weer stil ligt bij een storing in de app moeten de andere opties ook lijven."