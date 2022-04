Shorttracker Friso Emons miste de Spelen maar krijgt herkansing op WK

Samen met grote namen als Yara van Kerkhof en Sjinkie Knegt staat er op het wereldkampioenschap shorttrack ook een Tilburger op het ijs. Friso Emons debuteert in Canada op het hoogste niveau. “Dit WK is voor mij de redding.”

De opluchting was groot bij de 23-jarige Friso Emons toen hij zijn uitverkiezing te horen kreeg. “Zeker omdat het zo’n zwaar seizoen was. Dat ik dan nu, op het einde van het seizoen, de bevestiging krijg dat het tóch wel goed zit, is heel fijn.”

Het mislopen van de Spelen zorgde ervoor dat de Tilburger in een negatieve spiraal terecht kwam. Mentaal kwam Emons in een flinke dip. “Ik moest een stapje terug doen, ontspannen en vooral mijn hoofd leegmaken.”

Hij koos er zelfs voor om zijn schaatsen voor even aan de wilgen te hangen. Terwijl de mannen shortrackers op de winterspelen teleurstelden, ging Emons met een paar vrienden snowboarden. Dit bleek een gouden greep. “Ik heb het fantastisch gehad, dat had ik toen echt even nodig. Daarna is het alleen maar beter gegaan.”