Babyboom op komst: 13 broedende ooievaarspaartjes in Dierenrijk

Dierenrijk in Mierlo heeft niet alleen tijgers en ijsberen, maar ook broedende ooievaars. En voor de duidelijkheid: die leven daar niet in gevangenschap. In totaal broeden er nu 13 paartjes in het park en de verwachting is dat het er volgend jaar nóg meer zullen zijn.

"Een tijd geleden zorgden we wat actiever voor de ooivaars. Toen hadden we ook speciale plekken gemaakt waar de dieren gemakkelijk hun nest op kunnen bouwen", vertelt dierenverzorger Martijn Menting. En omdat ooievaars heel trouwe dieren zijn als het op de plaats van hun nest aankomt, komen ze nu elk jaar terug.

"Het gaat stukken beter nu met de ooievaar en dat zien we terug in het aantal nesten dat we in het park hebben. Wie weet hebben we over een paar jaar wel dertig broedende paartjes hier." En dat juichen de verzorgers alleen maar toe. "Dit is ook wel de functie van een moderne dierentuin: populaties beschermen en zorgen dat ze uit de gevarenzone komen. Met de ooievaar is dat dus goed gelukt."

De ooievaars zitten letterlijk overal in het park: in het verblijf van de chimpansees, tussen de neushoorns en bij de ijsberen. "Wat dat betreft zijn ze niet bang nee", grinnikt Menting. De dieren in de verblijven laten de vogels overigens met rust. "De chimpansees gaan af en toe weleens kijken. Ze kunnen zo naar het nest toe klimmen, maar dat is meer uit nieuwsgierigheid."

Het broedseizoen van de ooievaar loopt nog tot de zomer, dan keren ze weer terug naar Afrika met hun kroost.