Hoogbejaard echtpaar thuis overvallen, daders op de vlucht

Een hoogbejaard echtpaar is donderdagmiddag in hun huis aan de Vestdijk in Eindhoven overvallen. Het gaat om een gewapende overval, meldt de politie. Er werd in de omgeving gezocht naar drie daders, maar ze werden niet meer gevonden.

De politie kreeg de melding over de overval iets voor vier uur donderdagmiddag. De omgeving van de Vestdijk wordt door de politie uitgekamd. Camerabeelden uit de omgeving werden bekeken om de daders op het spoor te komen. Signalement

Het zou gaan om drie getinte daders, van wie er één een stuk langer is dan de andere twee. Ze zijn te voet gevlucht. Via Burgernet werden signalementen van de daders verspreid.