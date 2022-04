Harde wind houdt huis: partytent de lucht in en omgewaaide schuttingen

Het is een stormachtige donderdagavond in Brabant. Vanuit de hele provincie komen meldingen van stormschade binnen, van afgebroken takken tot weggewaaide partytenten en omgewaaide schuttingen.

De tent stond goed vast, maar toch niet goed genoeg. “Hij lag vier huizen verderop bij de buren in de tuin. Dat was even schrikken, maar gelukkig zijn er geen gewonden.”

Gerrie van Rossum uit Gemert zag donderdagavond zijn partytent de lucht in gaan. “We zijn het huis aan het verbouwen en daarom hadden we spullen onder de tent gezet. Rond kwart voor acht hoorde ik iets en toen zag ik ‘m ongeveer veertig meter door de lucht vliegen”, vertelt hij.

Niet alleen de partytent moest het ontgelden. Ook meerdere schuttingen in de tuinen werden door de wind vernield. “De pilaar van onze schutting is in het midden geknakt. En bij buren lag de schutting er ook uit. Er is dus best wel wat schade”, vertelt Gerrie.