Alles is nog mogelijk voor PSV na gelijkspel bij Leicester City

Mario Götze stuit op Kasper Schmeichel (foto: ANP).

PSV en Leicester City hebben met 0-0 gelijk gespeeld in hun eerste duel voor de Conference League. In Leicester begon de wedstrijd nog heel hoopvol, maar zakte de amusementswaarde met de minuut. Door het gelijkspel ligt alles nog open voor de return volgende week donderdag in Eindhoven.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Vooraf ging het eigenlijk amper over het duel. De kwestie die speelde was wie er bij PSV op goal zou staan. Het antwoord kwam rond de klok van half acht Nederlandse tijd. Yvon Mvogo kreeg de voorkeur boven Joël Drommel. De Zwitser speelde in het Engelse Leicester een prima wedstrijd, al werd hij niet heel erg getest. Kansen

Vooraf zei trainer Roger Schmidt al dat Leicester individueel meer kwaliteiten had. Dat was ook terug te zien op het veld, al kreeg PSV de eerste grote kans. Binnen vijf minuten had Mario Götze de 0-1 op zijn schoen. Hij schoot alleen tegen de goed uitkomende Kasper Schmeichel. Aan de andere kant waren Kelechi Iheanacho en Harvey Barnes dicht bij de openingstreffer. Barnes raakte zelfs de lat. PSV liet Leicester het spel maken en hoopte zelf op een counter via Noni Madueke en Cody Gakpo. Gesteund door een uitverkocht uitvak, 1600 PSV-supporters, bleven de Eindhovenaren redelijk eenvoudig overeind tegen de club uit de Premier League.

Wachten op privacy instellingen...

Penalty-moment

In de tweede helft bleef Leicester optisch de betere ploeg vanwege het vele balbezit. Maar het grootste moment van opwinding gebeurde in het zestienmetergebied van de Engelsen. Gakpo passeerde zijn directe tegenstander die op zijn beurt uitgleed. Een zuivere overtreding volgde maar de scheidsrechter, Ivan Kruzliak, zag het anders. Zuur voor PSV was dat er geen VAR aanwezig was en de ploeg dus benadeeld werd door de arbitrale beslissing.

Wachten op privacy instellingen...

Weinig verheffend

Na het 'penaltymoment' gebeurde er eigenlijk niks meer in het King Power Stadium. De wedstrijd ging uit als een nachtkaars en beide ploegen leken wel vrede te hebben met een 0-0. Een echte kans kwam er niet meer. Hierdoor ligt nog alles open voor de return volgende week in Eindhoven. Zeker gezien het feit dat uitdoelpunten geen rol spelen, is een 0-0 op bezoek bij Leicester een uitslag om mee thuis te komen. PSV voetbalde met het idee om het volgende week af te maken in een nu al uitverkocht Philips Stadion en krijgt daar ook de kans voor. De wedstrijd in Leicester zal in ieder geval niet de geschiedenisboeken in gaan als een legendarische Europese trip. Volgende week zal er ongetwijfeld meer spektakel volgen.