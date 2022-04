Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Luchtalarm staat pal naast de kinderopvang: 'Kinderen raken overstuur'

De peuters en kleuters in kinderopvang Boeffies & Bengeltjes in Ulvenhout schrokken zich een ongeluk toen maandag om 12 uur het luchtalarm afging. Want de gemeente Breda heeft de paal met de sirene verplaatst van de brandweerkazerne naar pal naast de deur van de opvang. "Een enorme herrie", vertelt Wendy van Suylekom van de kinderopvang.

Er was verbazing alom op de monumentale Pekhoeve in Ulvenhout toen vorige maand een brief van de gemeente Breda op deurmat viel. De brandweergarage wordt gesloopt voor woningbouw, dus moest het luchtalarm worden verplaatst. Naar de Pekhoeve.

"Als dat ding afgaat hebben we binnen ook 30 kinderen die een luchtalarm nadoen."

De Pekhoeve heeft in monumentale boerenschuren een sociaal cultureel centrum, kinderboerderij, een speeltuin en dus een kinderopvang. Een plek die rust uitstraalt. Maar niet op elke eerste maandag van de maand als om twaalf uur het luchtalarm wordt getest. "Als dat ding afgaat, dan hebben we binnen ook een stuk of 30 kinderen die een luchtalarmpje nadoen. Het is vreselijk".

"De mensen van de stichting hebben nog geprobeerd om met de gemeente in contact te komen om bezwaar te maken, maar drie of vier dagen na de brief stond de paal er al. Wij stonden er allemaal vol verbazing naar te kijken", zegt Wendy. Afgelopen maandag mochten de omwonenden van de Pekhoeve voor de eerste keer het luchtalarm aanhoren. "We hebben binnen gemeten hoe het klonk. Verschrikkelijk. Kinderen overstuur en ook de dieren van de kinderboerderij schrokken zich een ongeluk."

"We weten dat er vragen leven en er onrust bestaat bij een aantal inwoners van Ulvenhout over de plaatsing van deze mast."

Wendy maakte geluidsopnamen met haar telefoon en laat die horen. Met een oplopende toon giert het luchtalarm opnieuw door de kinderopvang. "We hebben ook buitenbedjes waarin kinden kunnen slapen. Dat vinden ze heerlijk. Maar we hebben besloten om daar op dat tijdstip geen kinderen meer te laten slapen."

Wendy van Suylekom van de kinderopvang laat de opgenomen herrie horen. (foto: Raoul Cartens)