Geen zwembad maar een heel strand in je tuin, het kan voor een miljoen

Suzanne Drost kwam vijftien jaar geleden een huis waarvan de binnenkant “verschrikkelijk” was tegen. Ze zag potentie in het huis en besloot het toch te kopen en uiteindelijk ontstond haar droomhuis. Na lange dagen aan het water, meerdere bruiloften, een videoclip en vijftien jaar verder besluit ze het toch te verkopen, want "soms lonkt het avontuur".

De Maasdijk 429 in Veen was 15 jaar geleden alles behalve de smaak van Suzanne Drost. “Het huis was echt verschrikkelijk. De woonkamer was oranje, roze en zwart. We zagen wel wat het kon worden. De basis was gewoon goed en dus hebben we het toch gekocht.”

De woonkamer (foto: De Landerije).

Na jarenlang verbouwd te hebben was het huis helemaal naar hun zin. “We hebben alles in etappes gedaan, maar het is helemaal naar onze wens. Ik woon hier nu vijftien jaar en het voelt nog altijd als vakantie.” Niet alleen Suzanne zelf genoot van het vakantiegevoel bij haar thuis. Ook vrienden en familie kwamen volop profiteren van hun strandje. “Er kwamen echt vaak vrienden en familie langs. De regel was wel dat iedereen z'n eigen stoeltje en koelbox mee moest nemen. Het werd een soort camping deluxe.”

De wijnkleder in het huis (Foto: De Landerije).

Het uitzicht van een van deze ‘camping avonden’ heeft Suzanne weten vast te leggen. “We zaten daar met vrienden en wat biertjes en wijntjes toen de zon onder ging. Dat licht was echt prachtig.” Naast ‘camping’ heeft het strandje ook nog andere bestemmingen gehad. “Een vriendin van ons heeft er ooit een expositie gehouden. We hebben ook bruiloften gehad op het strandje.” Voor de mensen die in de zomermaanden liever binnen zitten, is er ook goed nieuws. Het strandje heeft namelijk ook winterse voordelen. “In de winter hebben we ook gewoon kunnen schaatsen. Het lag dan helemaal dicht.” Dat het huis ook in de winter zijn charmes heeft, was een goede vriend van Suzanne ook opgevallen. “Hij is een bekend drag queen. Hij wilde graag een videoclip opnemen in ons huis." Een zogeheten lip dup met beginnende, maar ook top drag queens. "Die dag was prachtig."

Foto: De Landerije.

Ondanks al deze avonturen heeft Suzanne toch besloten om het huis te verlaten. “Wij zijn avonturiers en soms wachten er nieuwe avonturen. Ergens doet het hart zeer, maar soms lonkt het avontuur. Daar heeft het mee te maken, want ik zou hier van lengte tot dagen kunnen wonen.” Bekijk hier de video die is opgenomen in huis: