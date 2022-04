Paul verliest zijn raadszetel omdat hij 500 meter te ver weg woont

Liefst 53 Brabantse raadsleden werden wél verkozen, maar namen geen plaats in de gemeenteraad. Sommigen gaven hun zetel op vanwege te weinig ervaring en anderen zijn te druk met werk. Maar Paul Brouwers, raadslid namens Lijst Goirle Riel, koos er niet zelf voor om zijn zetel op te geven. Hij moet zijn zetel afstaan omdat hij tijdelijk nét niet in de gemeente Goirle woont, maar 500 meter buiten de gemeentegrens.

De Gemeentewet schrijft namelijk voor dat raadsleden moeten wonen in de gemeente waar zij raadslid zijn. Toen Brouwers vorig jaar een nieuwbouwhuis kocht in de gemeente Goirle en zijn oude woning verkocht was, ging hij dan ook naarstig op zoek naar een tijdelijke woning binnen de gemeente Goirle.

Maar dat lukte niet en de familie Brouwers moest uitwijken naar een huis in Alphen, op 500 meter van de gemeentegrens. Brouwers baalde flink, want hij wist dat dit betekende dat hij zijn raadszetel moest opgeven. "Je kunt allerlei creatieve oplossingen bedenken, zoals een postadres in de gemeente Goirle nemen, maar ik besloot om transparant te zijn. Vroeg of laat komen ze er toch achter en dan heb je de poppen aan het dansen. In overleg met de partij heb ik mijn ontslag ingediend, zodat iemand anders mijn zetel in kon nemen en we onze stem niet verloren."

Inmiddels stond Brouwers al wel op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Daarom schreef hij in november 2021 vol goede moed een brief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken om te vragen of ze een uitzondering konden maken. Mark van Stappershoef, de burgemeester van Goirle, ondersteunde de brief en vroeg de minister om 'positief mee te denken om tot een uitlegbare en aanvaardbare oplossing te komen'.