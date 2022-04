Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Voor Cees Moerenhout is trompetspelen ook na 70 jaar nog een uitlaatklep

Er is goed nieuws voor muzikanten die bang zijn dat leeftijd een reden is om ermee op te houden. Nergens voor nodig, vindt Cees Moerenhout. Hij speelt al zeventig jaar trompet in het Stratums Muziekkorps St. Cecilia. Over een week mag Cees 89 kaarsjes uitblazen en hij is absoluut niet van plan om ermee op te houden.

Dat hij op bijna negentigjarige leeftijd nog enthousiast trompet speelt, vindt hij zelf eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Het is vooral een kwestie van ‘blijven oefenen’ en trouw de repetities bezoeken van het muziekkorps waar hij dit jaar 70 jaar lid van is. “Muziek is een goeie uitlaatklep, het leert je te ontspannen.” Natuurlijk, de spierspanning rond zijn mond is niet meer optimaal en zijn longen stoten minder lucht uit voor de hoge felle tonen. Dus wil hij zich zeker niet meer meten met de besten in het korps voor wie de solo’s zijn weggelegd.

“Die ‘embouchure’ wordt minder als je ouder wordt.”

“Die ‘embouchure’ wordt minder als je ouder wordt”, zegt hij berustend. “Maar het is nog voldoende”, voegt hij er vol overtuiging aan toe. En belangrijk: hij heeft nog genoeg in huis om tot het einde van de repetitie mee te kunnen spelen. Thuis voegt hij daar ‘een keer of drie per week’ een uur repeteren aan toe. En dat, zegt Cees, is dé manier om het trompetspel op niveau te houden.

“Ik vind alles goed, maar zeker ook de popmuziek die we spelen.”