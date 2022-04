Griekse topscoorderstitel lonkt voor Tom van Weert

Doelpunten maken zit in het bloed van Tom van Weert. De spits uit Sint-Michielsgestel verruilde in de zomer Denemarken voor het Griekse Volos NFC. Op het hoogste niveau in Griekenland vallen zijn doelpunten als rijpe appelen. Van Weert staat op dit moment slechts één goal achter de topscoorder: “Ik ga in er de laatste wedstrijden alles aan doen om topscoorder te worden.”

Veertien keer was Van Weert dit seizoen al trefzeker. Vanaf het eerste moment liep het eigenlijk al goed: “Ik heb het idee dat alles net wat makkelijker gaat. Op een gegeven moment had ik bijna geen kans nodig om te scoren. Dat gevoel is heerlijk als spits.”

Het niveau in Griekenland is anders dan in Nederland. “Het is hier best wel lastig om boven de tien goals te scoren. De manier van verdedigen is anders. Ze doen hier niet echt aan opbouwen, iets wat je in Nederland wel veel ziet”, vertelt de 31-jarige aanvaller.

Volos is geen hoogvlieger in Griekenland. Dat maakt het nog knapper dat de spits zoveel doelpunten maakt. Zijn voorganger, Anastasios Douvikas, vertrok naar FC Utrecht. Van Weert schoot er dit seizoen al meer in dan hem. “Het was eigenlijk al een unicum wat hij presteerde hier. Dan val je wel op als je dat overtreft.”