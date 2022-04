Gertjan van Leeuwen (Gummbah) wint cultuurprijs Noord-Brabant

De Tilburgse Gertjan van Leeuwen, ook wel Gummbah genoemd, heeft op vrijdag de cultuurprijs van Noord-Brabant 2022 gewonnen. De cartoonist wordt volgens de jury geroemd vanwege zijn ‘volstrekt eigen wereldbeeld’.

Gummbah is onder andere bekend om zijn cartoons, maar hij is ook schilder en theatermaker. Hij studeerde journalistiek in Tilburg, maar ging hier uiteindelijk niet mee verder.

Zijn eerste striptijdschrift ‘God’ verscheen in 1993. Momenteel maakt Van Leeuwen cartoons voor onder andere de Volkskrant, Humo en Nieuwe Revu.

'De Aldi onder de Nederlandse steden'

Van Leeuwen woont en werkt nog wel steeds in Tilburg. Hij beschreef zijn thuisstad aan de Volkskrant als ‘de Aldi onder de Nederlandse steden’. Hij komt echter uit Nieuwwaal, een overwegend gelovig dorp in de gemeente Zaltbommel.

De 55-jarige kreeg van de jury te horen dat zijn werk ‘humor in alle soorten en maten’ heeft. “Dit hebben we juist nodig in de rare wereld waar we met z’n allen in leven”, zegt de jury van de wedstrijd.

Aan de cultuurprijs hoort ook een bedrag van tienduizend euro. Binnenkort wordt de prijs uitgereikt door commissaris van de Koning, Ida Adema.