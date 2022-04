Willem II krijgt gigantische dreun op bezoek bij Go Ahead Eagles

Het aantal wedstrijden dat nog gespeeld moet worden dit seizoen wordt minder en minder. Op bezoek bij Go Ahead Eagles was een goed resultaat voor Willem II dan ook van groot belang in de strijd tegen degradatie. Maar dat goede resultaat kwam er niet, in Deventer ging de ploeg van trainer Kevin Hofland met 4-0 onderuit.

De meegereisde fans vroegen aan het einde van de eerste helft om 'bloed, zweet en tranen'. Op dat moment waren er eigenlijk alleen tranen voor alles en iedereen met een zwak voor Willem II. De Tilburgse ploeg keek op dat moment al tegen een 2-0 achterstand aan, waardoor de hoop op (rechtstreekse) handhaving weer minder werd.

In het begin van de wedstrijd was Willem II een soort schaakspeler. Nadenkend over iedere actie, toewerkend naar een meesterzet. Hoogstaand was het niet, maar dat is in deze fase van de competitie ook niet belangrijk. De zoektocht naar een doelpunt was zonder succes, het was Go Ahead Eagles dat op voorsprong kwam.

Zonder doelpunten

Helemaal gek is het niet dat Willem II zonder succes bleef bij het doel van de tegenstander. Na de zege op RKC Waalwijk, begin februari, scoorde het slechts twee doelpunten in zeven duels. In Deventer bleef de ploeg van Hofland ook weer zonder doelpunten. De teller in het hele seizoen staat nu op 23 treffers, alleen Sparta - met drie duels minder gespeeld - en PEC Zwolle doen het met twintig doelpunten slechter.

Kort na rust was Willem II wel dicht bij een doelpunt. Tekenend was het dat het Cuco Martin, een speler van Go Ahead Eagles, was die bijna scoorde. Hij zag doelman Noppert knap reageren en de bal net voor de doellijn pakken. Na een uur spelen was het Noppert die bizarre wijze een kopbal van Hornkamp uit het doel wist te tikken. 'Noppert in Oranje', was de reactie van het publiek. Een zeker doelpunt werd dankzij de goalie geen doelpunt, tot ongeloof van de Willem II-spelers.

Tegengoals uit hoekschoppen

Op zo'n moment ontbreekt het bij Willem II net aan een beetje geluk dat je soms moet hebben. Geluk dat de thuisploeg in de eerste helft wel had. Uit een hoekschop wist Timon Wellenreuther knap redding te brengen op een goede kopbal. Wat volgde was een scrimmage voor het doel van de Duitser, die met hulp van een paar ploeggenoten een paar pogingen nog wist te keren. Uiteindelijk was het Isac Lidberg die raak schoot in de schiettent: 1-0.