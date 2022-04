FC Eindhoven dendert door in strijd om directe promotie

FC Eindhoven-speler Pieter Bogaers (Archieffoto: OrangePictures)

Meerdere Brabantse ploegen hebben vrijdagavond goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. Met name in Eindhoven was het feest, want dankzij een prima comeback aan de Aalsterweg doen de blauwwitten nog altijd mee in de race om directe promotie.

Ron Vorstermans Geschreven door