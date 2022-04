Noëlle verhuisde voor de liefde naar Brabant: 'Wesley is mijn grote liefde'

Noëlle en Wesley met peuter Tessa (foto: privé).

Je hoort het niet vaak, dat iemands eerste liefde ook dé grote liefde blijkt te zijn. Maar het bestaat, weet Noëlle Palmen (30) uit Oosterhout, want zij is inmiddels tien jaar samen met haar eerste en grote liefde Wesley (32). De ‘eerste liefde’ is het thema van de Boekenweek die vandaag begint.

Het is een pracht van een verhaal, de ontluikende liefde tussen de toen nog in Rotterdam wonende Noëlle en Oosterhoutse Wesley. Ze praat er over alsof het om de dag van gisteren gaat. “We hebben elkaar tien jaar geleden leren kennen via een datingsite. Super spannend! Mijn ouders wisten van niets en ik was erg onzeker in die tijd. In een kroeg afstappen op een jongen was echt een brug te ver voor mij, dat durfde ik niet. Online daten ging me beter af” vertelt Noëlle.

“Je was meteen de mijne, zei Wesley later over dat moment.”

Dat kun je wel zeggen, want al binnen twee dagen was er een match. Met, je raadt het al, Wesley. Noëlle: “We hadden meteen een klik tijdens het chatten en na een paar weken van berichtjes sturen, maakten we een afspraak, bij La Place in Rotterdam. Ik stapte uit de tram en het was een drukte van jewelste, maar we vonden elkaar binnen een paar seconden. ‘Je was meteen de mijne’, zei Wesley later over dat moment”.

Wesley en Noëlle tien jaar geleden (foto: privé).

Maar hij pakte het voorzichtig aan met de toen nog onzeker Noëlle. Er volgde een tweede date, in Den Haag. “Toen waren er bij mij voor het eerst echt kriebels. We hadden het zó gezellig samen. Tijdens het wandelen pakte Wesley mijn hand en bam!, door dat fysieke contact sloeg de vonk over. Na onze eerste kus, bij het afscheid nemen, waren we verkocht en wisten we: dit is niet zomaar wat, dit is serieus”.

Vijf jaar geleden vroeg Wesley zijn Noëlle ten huwelijk (foto: privé).

Na maanden van heen en weer reizen tussen Oosterhout en Rotterdam wilden Wesley en Noëlle maar één ding: bij elkaar zijn. Noëlle zocht en vond werk als pedagogisch medewerker in Oosterhout, pakte haar spullen en verhuisde naar Brabant. “Dat was wel even wennen, maar we wilden zo graag samenwonen en waren zo gelukkig, dan maakt het eigenlijk niet uit waar je woont”, vertelt Noëlle.

“De twintig euro voor die datingsite is mijn beste twintig euro ooit besteed”