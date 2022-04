AH in Best ontruimd, meerdere mensen ademden mogelijk gevaarlijk koelgas in

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Albert Heijn-supermarkt in Best ontruimd na problemen met koelinstallatie

De Albert Heijn-supermarkt aan de Boterhoek in Best is zaterdagochtend ontruimd na problemen met de koelinstallatie. Er is gas gelekt.

Volgens een 112-correspondent hing er korte tijd een rookachtige walm in de winkel. Het personeel heeft de zaak nadat de problemen ontdekt werden meteen ontruimd. De brandweer en een monteur van de koelinstallatie werden ingeschakeld om de problemen op te lossen. Tetrafluorethaan

Rond halfelf was duidelijk om wat voor koelgas het precies ging: tetrafluorethaan. "Dit gas verdrijft zuurstof en heeft daarmee een verstikkende werking", legt een woordvoerder van de brandweer uit. "Daarom werd er preventief een ambulance opgeroepen." Er kwam in totaal zo'n 35 kilogram van het koelgas vrij. Dit is volgens de brandweer 'een relatief lage concentratie' in de supermarkt. "Deze lage concentratie levert geen gezondheidsschade op." Geen gezondheidsklachten

Drie of vier mensen zouden het gas ingeademd hebben, maar voor de zekerheid werd al het aanwezige personeel nagekeken door ambulancepersoneel. "Het blijkt dat de betrokken mensen geen gezondheidsklachten hebben." Niet open

Rond elf uur was het lek gedicht. Een adviseur gevaarlijke stoffen doet onderzoek naar de verspreiding van het gas in de winkel. De brandweer gaat het gebouw daarna ventileren, maar volgens de brandweerwoordvoerder gaat de winkel deze zaterdag waarschijnlijk niet meer open.

De Albert Heijn-winkel in Best werd vanwege het vrijgekomen gas ontruimd (foto: Arno van der Linden/SQ Vision).