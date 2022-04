Man rijdt achteruit voorgevel van Praxis in Deurne kapot

Een auto heeft de voorgevel van de bouwmarkt Praxis in Deurne eruit gereden. Volgens een medewerkster van de winkel ging de man potgrond halen en vergiste zich. Hij trapte het gaspedaal in, waardoor hij achteruit de ingang aan diggelen reed.

De voorgevel van de winkel aan de Stationsstraat is verwoest nadat een auto rond 13.30 uur de winkel binnen reed. "Ik zag een man potgrond halen. Hij wilde de zakken in zijn auto leggen. Toen heeft hij zich denk ik vergist waardoor hij het gaspedaal intrapte en niet de rem", vertelt een medewerkster van de bouwmarkt.

De politie bevestigt dat de man achteruit de winkel in reed. De bestuurder is nagekeken in de ambulance maar er bleek niks aan de hand te zijn. De brandweer heeft de voorgevel gestut. Daarna zijn de hulpdiensten vertrokken.

Er blijft een flinke ravage achter. Zo liggen de bloempotten gebroken op de grond. De winkel blijft volgens de medewerkster de rest van dag gesloten. "We sluiten niet uit dat we morgen ook gesloten zijn."