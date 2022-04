Frisse wind nodig om molens te laten draaien want de molenaars raken op

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1

Molenaar Ben Beerens laat zaterdag de wieken van molen Sint Antonius Abt in Borkel in hoog tempo draaien op een straffe noordwesten wind. Zoals op vele andere dagen, maar deze keer is het niet zozeer om een gewas te malen. De draaidag is een ode aan het vak van molenaar, een ambacht waar steeds minder mensen trek in hebben. En zonder nieuwe aanwas dreigen veel molens stil te vallen en in rap tempo te verkommeren. Tijd voor een frisse wind dus.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Ben is een vrijwilliger die maalt naargelang het aanbod. Het gaat om graan waarmee veevoeder wordt gemaakt en meel om brood van te bakken. Tegenwoordig is dat een lastige opgave. Grote meelfabrieken snoepen al het maalgoed weg. Sint Antonius Abt, ooit gebouwd in 1865, is niet opgewassen tegen de moordende moderniteit.

"Je eigenste molen is altijd de mooiste."

De monumentale beltmolen aan de Dorpsstraat is een pronkstuk, gekoesterd door de Borkelnaren en Ben in het bijzonder. De trotse molenaar is ermee 'besmet', bekent hij. "Je eigenste molen is altijd de mooiste. Voordat je zelfstandig kunt malen, moet je minimaal vier seizoenen meedraaien. Niets zo belangrijk als het weer. En aan het molenaarsvak zit een opleiding van drie jaar vast. Een molen is een complex, imposant werktuig. Je moet weten hoe het allemaal werkt, kennis hebben van de onderdelen en de historie."

Dat schrikt veel mensen af, denkt Ben. Jammer, want een tekort aan molenaars bedreigt het voortbestaan van veel molens. "Zoiets mag niet verloren gaan", wijzend naar de witte trots van Borkel. "We hebben wat jong volk dat is geïnteresseerd in het ambacht maar veel te weinig. Onbekend maakt onbemind. Heel veel jeugd heeft geen idee wat er te doen is op een molen. Wat jij van de molen vraagt en de molen van jou vraagt", concludeert hij.

"Je kunt beter molenaar zijn dan voetballer."