Ouderen twijfelen over tweede coronabooster: 'Ik heb genoeg prikken gehad'

Twijfels onder ouderen over 2e boosterprik: 'Ik heb genoeg prikken gehad'

Haal je als 60-plusser wel of geen tweede boosterprik? Het kan sinds eind maart, maar uit cijfers van de GGD GHOR blijkt dat het nog niet bepaald storm loopt. 120.000 ouderen haalden er al wél eentje, laat woordvoerder Eva Walters weten. “Dat is 7,2% van de totale doelgroep.” Ook de oudere wandelaars in natuurgebied De Drunense Duinen staan er lang niet allemaal om te springen.

Rob Bartol Geschreven door

Statistieken en cijfers van de GGD/GHOR en het RIVM maken het week in en week uit zichtbaar: 60-plussers halen nog niet massaal een tweede boosterprik. De 81-jarige Martin, die met zijn begeleider een wandeling maakt aan de rand van de Drunense Duinen, komt ook nog niet voor in de statistieken van ouderen die hun tweede booster inmiddels wel hebben gehaald. “Ik wacht nu de uitslag van een onderzoek af, dat antwoord zal gaan geven op de vraag of zo’n vierde prik nog wel wat bijdraagt”, vertelt hij. "Ik ben niet overtuigd van het nut van een vierde vaccinatie, ofwel een tweede boosterprik. Ik wil eerst meer informatie verzamelen."

“Wij gaan niet voor die vierde prik."

Martin verwijst naar een Israelisch onderzoek, waarover de New England Journal of Medicine recent publiceerde. De kern van het verhaal: de tweede boosterprik zou voor mensen van zestig jaar maar een week of vier bescherming nemen, daarna zou die alweer afnemen. Ook bij het natuurgebied te vinden, zijn de bijna 90-jarige Jan Ippeling en zijn vrouw. Ook zij zijn vastbesloten. “Wij gaan niet meer voor die vierde prik, wij denken dat het niets meer uitmaakt.” Tegenover de twijfelaars en vastbesloten weigeraars, staan ook ouderen die de tweede booster heel bewust wél hebben genomen. "Ik snap niet waarom ze twijfelen", aldus de 64-jarige John Brekelmans. "Anderen keren heb je het ook gedaan. Mij maakt het helemaal niets uit. Ik heb de tweede boosterprik bewust wel genomen." Fietser Jan vertelt op de parkeerplaats bij het gehucht Giersbergen aan de rand van de Drunense Duinen hoe hij in de wedstrijd zit: "Ze hebben miljoenen vaccins liggen, ik krijg het gevoel dat die opgemaakt moeten worden." Hij vervolgt: "Ik heb mijn eerste booster wel gehaald, maar nu wacht ik toch tot het eind van dit jaar. Ze zeggen ook dat de werking niet lang aanhoudt."

"Ik ben overtuigd. Ik ga niet meer in discussie."

Wandelaar Frans van Beijen op zijn beurt gaat de tweede booster bewust wel halen. "Mijn dochter zei dat het niet meer hoefde, maar ik ga wel. Dan voel ik me beschermd. Ik ben overtuigd. Ik ga niet meer in discussie." Eva Walters van de GGD/GHOR heeft ook de actuele cijfers paraat van 60-plussers, die wel een afspraak hebben gemaakt voor een herhalingsprik. "Van alle afspraken die nu gepland staan voor de komende periode is 23,1% gemaakt door mensen uit de groep 60- 69 jaar." Piet van de Wiel (84) snapt al de twijfelaars niet. "Ze denken er nu veel te makkelijk over, als het straks zou moeten (vijfde prik) ga ik weer. Ik ga net zo lang door als het nodig is. Ik wil gezond blijven."