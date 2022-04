Koen hengelt gifgasgranaat van meer dan een eeuw oud uit het Beatrixkanaal

Koen met zijn vangst. De gifgasgranaat die is gevonden in het Beatrixkanaal. De EOD kwam naar Eindhoven om de gifgasgranaat op te ruimen. Volgende Vorige 1/3 Koen met zijn vangst.

Magneetvisser Koen Wijlaars (15) uit Eindhoven haalde zaterdagmiddag zijn grootste vangst ooit binnen. Hij had in het Beatrixkanaal in zijn woonplaats een gifgasgranaat uit de Eerste Wereldoorlog aan de haak. Het klinkt onwaarschijnlijk omdat Nederland tussen 1914 en 1918 neutraal was. Hoe komt dat oorlogstuig dan in Eindhoven terecht?

Frits van Otterdijk Geschreven door

Koen was zaterdag bij de brug over Beatrixkanaal teruggekeerd nadat zijn tante, ook dol op magneetvissen, een dag eerder al een kogel uit de Tweede Wereldoorlog had gevonden. Daar in de bocht bij het Severijnpark waar de Gender stroomt en het Beatrixkanaal kruist, zou wel eens meer te halen zijn. Dat vermoeden leek aanvankelijk niet juist. "We wilden al naar huis gaan. Het enige dat we boven water haalden was een oude step", vertelt Koen. Toen zijn tante haar magneet niet uit het water kreeg, gooide de 15-jarige Eindhovenaar de zijne erin om alles op het droge te krijgen. In plaats daarvan trok hij 'een soort fles met zand' aan de kant. "Toen die viel, zag ik pas dat er een soort ontsteking aan de bovenkant zat. We hebben meteen de politie gebeld."

Een specialist van de politie kwam kijken en schakelde direct de Explosieven Opruimingsdient Defensie (EOD) in. Omdat het team moest uitrukken vanuit Soesterberg, moesten Koen en zijn tante twee uur wachten om te achterhalen wat ze nou precies hadden gevangen. Ze moesten op enige afstand toekijken hoe de EOD onderzoek deed. Koen: "Die mannen hadden binnen vijf minuten al door dat het een gifgasgranaat uit de Eerste Wereldoorlog was. Om welk gifgas het gaat werd niet duidelijk, wel dat het om een dodelijk projectiel ging."

Koen heeft gesproken met de EOD en volgens de opruimingsdienst is het projectiel vermoedelijk door Duitse, Franse of Belgische soldaten in het water gedumpt tjdens de Eerste Wereldoorlog. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan heeft de gifgasgranaat mogelijk een lange, wonderlijke tocht van tientallen kilometers in ruim een eeuw gemaakt. Het valt niet uit te sluiten dat de gifgasgranaat vanaf het Belgische slagveld stroomafwaarts in de Dommel is meegevoerd naar Eindhoven.

