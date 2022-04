'Op en top lentedagen' in aantocht: 'Het gaat echt warm aanvoelen'

Er zijn 'op en top lentedagen' in aantocht. Dat vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma 'Weekend!' op Omroep Brabant.

"Dinsdag wordt de warmste dag komende week", vertelde Wouter op de radio. "Zo'n 22 graden is dan op sommige plaatsen mogelijk. Ook dan is er veel zon. Wel met wat sluierbewolking, de lucht zal niet strakblauw zijn. Maar omdat er minder wind staat dan de afgelopen dagen, voelt het echt warm aan. Dat zal ook woensdag het geval zijn. Dat zijn op en top lentedagen."

Overgangsdag

Ook maandag is het weer niet verkeerd, maar dat wordt volgens Wouter een beetje een overgangsdag. "We zien dan wel vrij veel zon, maar dan hebben we nog te maken met een redelijk stevige wind. Maar dan komen we wel al in veel warmere lucht terecht. Het wordt dan 15 tot 17 graden."

Deze zondag blijft de temperatuur steken op hooguit 10 of 11 graden, bij een matige noordwesten wind. "Maar het weerbeeld maakt veel goed. 's Ochtends trokken nog een paar kleine buien over het noordoosten van de provincie, maar vanuit het westen is er steeds meer ruimte voor de zon. Met name 's middags zal het best aardig weer zijn. Zeker als je dit vergelijkt met de afgelopen dagen. En dit is dus pas het begin. Het wordt echt lente de komende dagen."