Baby Véli heeft vier grootouders én acht overgrootouders

In Rosmalen is vorige maand Véli Smits geboren. Véli heeft niet alleen al haar opa’s en oma’s nog, maar ook nog alle acht haar overgrootouders. Die zijn allemaal nog getrouwd met hun eerste huwelijkspartner en wonen ook nog allemaal op zichzelf en allemaal in Brabant. Véli komt dus niet alleen uit een sterk Brabants geslacht, maar blijkbaar ook uit een erg trouwe familie. Tijd voor een familiefoto.

Wie kan dat vertellen? Dat je als baby niet alleen in de armen hebt gelegen van je ouders en grootouders, maar ook van alle acht de overgrootouders. Het geboortebord van Véli Smits uit Rosmalen staat nog in de voortuin. Ze is 1 maand oud en heeft het geluk dat de hele familie nog springlevend is. De oudste overgrootvader, Theo van Wijchen is 87 jaar en overgrootouders Frans en Jeanny Verboven voeren het huwelijksrecord aan, zij zijn maar liefst 62 jaar getrouwd.

Spannende tijd met corona

Op zondagmiddag verzamelt iedereen bij de zandverstuiving in Rosmalen voor een bijzondere familiefoto waarop alle opa’s en oma’s samen staan. Het zonnetje schijnt maar het windje is verradelijk voor de oudsten van het gezelschap. Even later zit iedereen binnen aan de koffie in het huis van de ouders van Véli, Indy en Danielle Smits. Danielle (30): “Ik ken eigenlijk niemand in mijn omgeving die alle twee zijn opa’s en oma’s nog heeft. Toen Véli geboren werd dachten we dat het voor haar helemaal speciaal moet zijn.”

Haar man Indy(30) valt haar bij: “We hebben natuurlijk een spannende tijd gehad met corona. Gelukkig zijn we daar allemaal zonder grote problemen doorheen gekomen. Daarom is het zo leuk dat we alle opa's en oma's nu bij elkaar hebben voor zo'n bijzondere foto.”