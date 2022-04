Terugkeer Gomes hoogtepunt bij PSV - RKC, Eindhovenaren winnen eenvoudig

PSV heeft gedaan wat het moest doen. De Eindhovenaren wonnen zondag in een weinig verheffende wedstrijd met 2-0 van RKC Waalwijk. Bij de thuisploeg werd voor aanvang van de wedstrijd de terugkeer gemeld van oud-doelman Heurelho Gomes.

Het zegt genoeg over de wedstrijd PSV – RKC als de terugkeer van een oud-doelman als ambassadeur het hoogtepunt is. Het leek er heel erg op dat beide ploegen het competitietreffen als formaliteit zagen. Het leek meer op zomeravondvoetbal.

Het hoogtepunt zondagmiddag vond al plaats vóór het duel in het Philips Stadion in Eindhoven. Heurelho Gomes werd gepresenteerd als ambassadeur van de club. Hij zal vooral in zijn thuisland Brazilië proberen projecten op te zetten. Tijdens zijn presentatie werd de oud-doelman van PSV toegezongen en uiteraard deed hij zijn kunstje met de lat.

Veel wijzigingen

Bij PSV waren er veel wijzigingen in de opstelling. Onder anderen Yorbe Vertessen, Carlos Vinícius en Bruma mochten beginnen. Laatstgenoemde was de meest gevaarlijke man bij de thuisploeg. De linksbuiten was een aantal keer dichtbij de openingstreffer.

Toch kwam de 1-0 van een bekende naam in de basis. Joey Veerman schoot beheerst een afvallende bal achter de goed keepende Etienne Vaessen. Het doelpunt was verdiend, maar dat wilde niet zeggen dat het smullen was van het spel van PSV.

Want waar je misschien verwacht dat bepaalde spelers hun kans wilden pakken, viel dat vies tegen. Alles ging in een laag tempo en de Eindhovenaren hadden vooral geluk dat RKC weinig bracht.

Wakker

Het was voor de neutrale toeschouwer en misschien ook wel de fans in het stadion moeilijk om wakker te blijven. Er gebeurde heel weinig laat staan dat er veel uitgespeelde kansen waren. Halverwege de tweede helft werd iedereen ineens wakker geschud. Uit het niets stond Michiel Kramer oog in oog met Yvon Mvogo. De RKC-spits faalde alleen hopeloos: hij schoot de bal naast.

Het was voor trainer Roger Schmidt reden om Noni Madueke, Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré in te brengen. Drie spelers die afgelopen donderdag tegen Leicester City nog aan de aftrap stonden. Nog geen vijf minuten na de invalbeurten van de sterkhouders viel de beslissende 2-0.