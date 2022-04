Minder mensen op de been dan anders bij de Nacht van Loon op Zand

Minder mensen op de been bij de Nacht van Loon op Zand

In haar beginjaren was de Nacht van Loon op Zand een gigantisch groot evenement waarbij het hele dorp op de been was. Dit jaar was de opkomst volgens de organisatie een stuk minder. 'We zijn blij dat er wat straten verlicht zijn en dat er aanmoediging langs de kant stond. Corona heeft ons ook de das om gedaan.'

Ad Leermakers organiseert de internationale (snel)wandeltocht al heel wat jaren vol passie. “Zeker in de beginjaren stond de hele bevolking achter ons. Toen was de Nacht van Loon op Zand een groot feest. Het hele dorp stond dan op zijn kop, het leek wel carnaval! Nu is het een stuk minder. Het niveau is wat teruggezakt en corona heeft het evenement niet goed gedaan.”

Edwin van den Wijngaarden won bij de mannen.

Bij de mannen was Edwin van den Wijngaarden de man die de meeste kilometers aflegde. Met een apetrotse moeder en vader aan de kant van het parcours kwam hij met 125 kilometer in de benen over de finish. “Aan de ene kant ontlading dat het klaar is, maar aan de andere kant was het niet verrassend dat ik won. Na 80 kilometer lag ik al ver voor op de rest. Ik heb liever strijd, maar overigens ook wel zere benen.” Jacqueline van Drongelen, de beste vrouw van deze editie, gaf de organisatie een welgemeend compliment. "Het was echt gigantisch goed geregeld.” Van Drongelen kwam over de meet na ongeveer 110 gelopen kilometers. "Het was zwaar, maar ik ben erg blij met het resultaat. Nu is het tijd voor warme thee en een lekkere douche."