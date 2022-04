Berner Sennenhonden nemen Oisterwijk over tijdens bijzondere treinrit

Wie kent ze niet: de grote, harige, vrolijke, zachtaardige en vriendelijke Berner Sennenhonden. Eén is al te schattig, laat staan een trein vol. Gré Borst bracht zowel de trouwe viervoeters als hun baasjes bij elkaar in een Facebookgroep. Zo was de Berner Sennen-Newfoundlander wandelclub geboren. Regelmatig worden er leuke uitstapjes geregeld, zoals zondag met de treinrit Parel Express dwars door Oisterwijk.

Wachten op privacy instellingen...