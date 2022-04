Zorgen bij PSV en RKC om blessures sterkhouders

De persconferenties na PSV - RKC leken op dokters spreekuren. Beide ploegen zagen sterkhouders uitvallen. Over de wedstrijd ging het eigenlijk maar heel weinig. Roger Schmidt noemde het een 'bijna perfecte middag', terwijl Joseph Oosting meer had verwacht van zijn ploeg.

Het was een eenvoudige middag voor PSV. Tussen de twee confrontaties van Leicester in had het geen problemen met RKC. “Het was achteraf een makkelijke middag” zei Roger Schmidt na afloop. Het begint met de juiste instelling en die was goed. Ik waardeer hoe de spelers vandaag gespeeld hebben. Het was bijna een perfecte dag.”

In het basiselftal bij PSV stonden vandaag veel spelers die normaal gesproken niet veel spelen. Eén van hen was Marco van Ginkel. “Ik was blij dat ik weer mocht spelen”, zei de middenvelder na afloop. “Je ziet dat wij meer dan elf spelers hebben. Het is fijn dat we het goede gevoel doortrekken met deze overwinning.”

Met het woordje bijna doelde de Duitse oefenmeester op de blessures van Olivier Boscagli en Noni Madueke. De Franse verdediger lijkt niks ernstigs te hebben, de Engelse aanvaller daarentegen lijkt de belangrijke wedstrijden komende week te gaan missen. “Hij heeft een spierblessure. Het lijkt er niet op dat morgen alles ineens over is. Hij zou komende week wel eens kunnen gaan missen.”

Bij RKC hadden ze bepaald niet een goed gevoel na deze wedstrijd. “Ik had wel meer van mijn ploeg verwacht” , zei Joseph Oosting. “Ik had gehoopt op fellere duels. Het absolute gif om hier te winnen ontbrak. Misschien had mijn ploeg te veel ontzag voor PSV.”

De oefenmeester vond het lastig om aan te geven waar het aan lag. “Ik weet niet wat de oorzaak is. We hebben het dit seizoen vaker tegen topploegen goed gedaan. Dus dit is een incident.”

Tot slot waren er ook bij RKC zorgen om blessures. Jens Odgaard viel geblesseerd uit. De sterspeler van de Waalwijkers kan niet gemist worden, maar toch vreest Oosting voor de aanvaller. “We weten nog niet precies wat er aan de hand is. Het is of de schouder uit de kom of iets met zijn sleutelbeen. Hij is nu naar het ziekenhuis. We wachten af.”