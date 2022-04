112-nieuws: Crash op N264 met 2 auto's • School Roosendaal ontruimd

15.34

Het Da Vinci College aan de Bovendonk in Roosendaal is maandagmiddag om kwart over een preventief ontruimd. Volgens de school was bij de politie een melding binnengekomen van 'mogelijk geweld richting de school'. Een paar honderd leerlingen zijn naar buiten gegaan. Ze konden met de fiets of de schoolbus naar huis.

Na anderhalf uur bleek dat het om een loos alarm ging en is het schoogebouw weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk wat de dreiging inhield. Zowel de school als de politie wil hierover niets vertellen omdat ze samen nog onderzoek doen naar de melding. De ouderavonden die maandagavond op de agenda staan, gaan gewoon door. De leerlingen kunnen dinsdag gewoon weer naar school, zo laat het Da Vinci College weten.