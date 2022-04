112-nieuws: man gewond na val met scooter in Oss • verkrachting in Bakel

12.06

Een vrouw op een fiets is maandagochtend in Etten-Leur in botsing gekomen met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Grauwe Polder met de Triangeldreef. De vrouw is behandeld door het ambulancepersoneel. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij.Wie er geen voorrang verleende, is niet bekend.