112-nieuws: school Roosendaal ontruimd • frontale botsing met lesauto

18.24

Een rieten kap van een oude boerderij in Drunen is maandag rond half zes in brand gevlogen. De buren aan de Grotestraat snelden toe met hun tuinslang en begonnen direct met blussen. Even later wist de brandweer met een hoogwerker bij de brandhaard te komen. Het riet rondom de schoorsteen werd verwijderd waarna de brand snel was beteugeld. De bewoners van de boerderij waren thuis en hadden net de kachel aangemaakt. Het is niet duidelijk of dat de brand heeft veroorzaakt.