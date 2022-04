112-nieuws: verkrachting in Bakel • auto in brand in Breda

06.00

Op het Kerkepad in Bakel is gisteravond iemand verkracht. Dat meldt de politie in een Burgernetbericht. De politie vraagt mensen die rond half elf iets verdachts gehoord of gezien hebben dit te melden. De verkrachting gebeurde op het Kerkepad, aan de kant van het Muziekhofje. Meer informatie is niet bekend.