Begeleiding voor gastgezinnen Oekraïners in de regio Eindhoven

Vijf Nederlandse hulporganisaties gaan de komende twee weken honderdveertig gastgezinnen begeleiden bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om een proef in de regio's Eindhoven en Amsterdam, zo meldt de Volkskrant maandag.

Onder meer door het afleggen van huisbezoeken hopen de hulporganisaties zoals het Leger des Heils en het Rode Kruis, op tijd in te kunnen te grijpen wanneer het ergens mis dreigt te gaan.

"We checken niet alleen of mensen geschikt zijn voor opvang, maar ook of opvang wel in hun leven past. Mensen denken soms dat ze het wel aankunnen om hun eigen kinderen een paar maanden op de slaapkamer erbij te nemen", legt Ineke van Buren, programmamanager bij het Leger des Heils uit in de Volkskrant.

De proef in onder meer Eindhoven en omgeving moet volgens het kabinet de basis vormen voor een 'grootschalige uitrol' van de opvang van Oekraïners bij mensen thuis. Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) van Asiel en Migratie spreekt van 'een belangrijke stap richting duurzame particuliere opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne'.

Knelpunten opsporen

Een belangrijk onderdeel van de begeleiding zijn de huisbezoeken die speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers van het Leger des Heils bij alle honderdveertig gastgezinnen zullen afleggen. Op die manier hopen ze duidelijk te krijgen waar problemen ontstaan in de opvang, zowel voor de vluchtelingen als voor de gastgezinnen.

